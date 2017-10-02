Вентура прокомментировал возможность возвращения Балотелли в сборную Италии

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Вентура прокомментировал возможность возвращения Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал возможность возвращения в национальную команду нападающего "Ниццы" Марио Балотелли.

"Я уже несколько раз обсуждал тему Балотелли. Если какой-то игрок в преддверии ЧМ-2018 будет в хорошей форме, мы подумаем над его приглашением. После окончания квалификации к мундиалю мы можем поэкспериментировать, но не сейчас. Сейчас нам нужна конкретика. Мы следим за многими игроками - Балотелли, Сансоне, Кьезой и другими" - приводит слова Вентуры Football Italia.

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