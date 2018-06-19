Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассказал о своей самой большой ошибке.

"В моём распоряжении был наиболее возрастной состав сборной за последние пятьдесят лет, и мне пришлось привлекать большое количество молодых игроков. Всё имело смысл и работало вплоть до матча против Испании. После игры началось беспрецедентное давление, которое до этого я не видел. На меня спустили всех собак. До матча с Испанией, я был главным тренером. После него - грушей для битья. Я потерял страсть и привязанность. Я могу сказать, что даже тогда я чувствовал сильную привязанность к "адзурри". Я верил, что, несмотря ни на что, мы достигнем цели. Конечно, моей самой большой ошибкой стало то, что я не ушёл раньше" - цитирует Вентуру Football Italia.

Напомним, что сборная Италии не сумела пробиться на ЧМ-2018, пропустив мундиаль впервые за шестьдесят лет.

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