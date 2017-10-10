Вентура: "Сборная Италии вернулась на правильный путь"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура высказался после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Албании.

"В матче с Македонией мы упустили контроль над игрой в концовке встречи, а в этот раз с Албанией нам удалось контролировать ход поединка до финального свистка. Думаю, что мы вернулись на правильный путь. Это первый шаг в правильном направлении. Очевидно, что сейчас мы недостаточно хороши для Чемпионата Мира, но мы работаем над этим" - приводит слова Вентуры Football Italia.

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