Вентура считает, что с ним сборная Италии добилась успеха

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура считает, что сборная Италии с ним показывает лучшие результаты за последние 40 лет.

Напомним, что под руководством специалиста итальянцы не попали на ЧМ впервые за последние 60 лет.

"Без Италии чемпионат мира будет не таким привлекательным, но это реальность. Что я могу сделать? Я попросил прощения у всех итальянцев за результат, но со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах", - сказал он.

Читайте: Болельщики сборной Италии определились с новым главным тренером команды | http://soccernews.ru