Вентура: "У сборной Италии просто не было сил, поэтому такой результат"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Македонии.

"Мы ещё до перерыва потеряли несколько игроков и перестали действовать по плану. Важную роль сыграла и физическая готовность. Первый тайм был позитивным, во втором мы играли плохо, но у нас просто не было сил, поэтому такой результат" - приводит слова Вентуры Football Italia.

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