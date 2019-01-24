Вератти пропустит не меньше трех недель из-за травмы
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти из-за травмы голеностопа пропустит не меньше 3 недель, передает RMC Sport.
Напомним, Верратти был травмирован в матча 21-го тура чемпионата Франции с "Генгамом", который закончился победой парижан со счётом 9:0. После медосмотра у итальянца было выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой ноги.
Верратти играет в составе ПСЖ с 2012 года. В текущем сезоне он играл в 14 матчах и отметился одной результативной передачей.
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|28
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|20
|17
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|21
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