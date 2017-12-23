Вербич стал игроком киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника "Копенгагена" Беньямина Вербича.

Сумма трансфера не разглашается. 24-летний словенец заключил с украинским клубом пятилетний контракт. В новой команде он будет играть под 7-м номером.

Вербич выступал за "Копенгаген" с 2015 года, сыграл 94 матча и забил 22 гола.

Не пропустите: Украинская "Заря" подписала бывшего хавбека ЦСКА и "Локомотива". | http://soccernews.ru