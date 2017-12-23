Вербич стал игроком киевского "Динамо"
Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника "Копенгагена" Беньямина Вербича.
Сумма трансфера не разглашается. 24-летний словенец заключил с украинским клубом пятилетний контракт. В новой команде он будет играть под 7-м номером.
Вербич выступал за "Копенгаген" с 2015 года, сыграл 94 матча и забил 22 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12