"Вердер" - "Аугсбург" - 0:3 (обзор)

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"Вердер" - "Аугсбург" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором бременский "Вердер" дома разгромно проиграл "Аугсбургу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

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2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Байер Леверкузен 10 15
9 Аугсбург 10 15
10 Айнтрахт Франкфурт 10 15
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 10 13
13 Майнц 05 10 11
14 Вольфсбург 10 10
15 Фрайбург 10 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 10 5
18 Кельн 10 2
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