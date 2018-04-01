"Вердер" - "Айнтрахт" - 2:1 (обзор)

Теги вердер бременайнтрахт франкфурт

"Вердер" - "Айнтрахт" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Вердер" дома взял верх над "Айнтрахтом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Боруссия Менхенгладбах 28 37
10 Аугсбург 28 36
11 Герта 28 36
12 Вердер Бремен 28 36
13 Ганновер 96 28 32
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 28 26
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов