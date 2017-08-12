"Вердер" добыл путёвку во второй раунд Кубка Германии

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"Вердер" добыл путёвку во второй раунд Кубка Германии

В матче первого раунда Кубка Германии бременский "Вердер" в гостях разгромил "Вюрцбургер Киккерс", тем самым добыв путёвку в следующую стадию турнира.

"Вюрцбургер Киккерс" – "Вердер" - 0:3

Голы: Велькович, 50 - 0:1, Крузе, 74 - 0:2, Эггештайн, 77 - 0:3.

"Вердер": Павленка, Аугустинссон (Гарсия, 87), Гебре Селасси, Сане, Велькович, Дилэйни, Эггештайн, Кайнц (Эггештайн, 79), Гондорф (Баргфреде, 64), Бауэр, Крузе. 

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