"Вердер" дома разобрался с "Кёльном"

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"Вердер" дома разобрался с "Кёльном"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" на своём поле обыграл "Кёльн" со счётом 3:1.

"Вердер" – "Кёльн" - 3:1

Голы: Велькович, 33 - 1:0, Осако, 53 - 1:1, Рашица, 58 - 2:1, Эггештайн, 90 - 3:1.

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Дилэйни, Юнузович, Кайнц (Лангкамп, 83), Эггештайн, Рашица (Бельфодиль, 67), Крузе (Бауэр, 90).

"Кёльн": Хорн, Соренсен (Озджан, 46), Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер (Кордоба, 82), Риссе, Козьелло, Писарро, Осако, Теродде (Битенкур, 46).

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