"Вердер" дома разобрался с "Кёльном"
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" на своём поле обыграл "Кёльн" со счётом 3:1.
"Вердер" – "Кёльн" - 3:1
Голы: Велькович, 33 - 1:0, Осако, 53 - 1:1, Рашица, 58 - 2:1, Эггештайн, 90 - 3:1.
"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Дилэйни, Юнузович, Кайнц (Лангкамп, 83), Эггештайн, Рашица (Бельфодиль, 67), Крузе (Бауэр, 90).
"Кёльн": Хорн, Соренсен (Озджан, 46), Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер (Кордоба, 82), Риссе, Козьелло, Писарро, Осако, Теродде (Битенкур, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|66
|2
|Шальке
|26
|46
|3
|Боруссия Дортмунд
|26
|45
|4
|Байер Леверкузен
|26
|44
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|42
|6
|РБ Лейпциг
|26
|40
|7
|Хоффенхайм
|26
|38
|8
|Аугсбург
|26
|35
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|35
|10
|Штутгарт
|26
|34
|11
|Герта
|26
|32
|12
|Ганновер 96
|26
|32
|13
|Вердер Бремен
|26
|30
|14
|Фрайбург
|26
|30
|15
|Вольфсбург
|26
|25
|16
|Майнц 05
|26
|25
|17
|Гамбург
|26
|18
|18
|Кельн
|26
|17