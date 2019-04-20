"Вердер" - единственная команда Бундеслиги, которая забивает в каждом матче в этом сезоне

В нынешнем сезоне чемпионата Германии "Вердер" является единственной, которая забивает в каждом матче.

Кроме того, бременский клуб в 2019 году не проиграл еще ни одного матча.

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 30-го тура Бундеслиги - "Бавария" - "Вердер". А 24 апреля бременский клуб снова встретится с мюнхенцами в рамках полуфинала Кубка Германии.

"Вердер" располагается на 7 месту в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 46 очков.

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