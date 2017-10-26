"Вердер", "Фрайбург" и "Хайденхайм" побеждают в Кубке Германии
Завершились три матча 1/16 финала Кубка Германии. Путевки в следующий раунд завоевали "Вердер", "Фрайбург" и "Хайденхайм".
"Вердер" – "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)
Гол: Бельфодиль, 30 - 1:0
"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Велькович, Юнузович, Дилэйни (Кайнц, 82), Бауэр, Баргфреде (Эггештайн, 64), Гарсия, Бельфодиль (Крузе, 61).
"Хоффенхайм": Кобель, Фогт, Хюбнер, Акпогума, Цубер (Шульц, 59), Рупп (Окс, 70), Гриллич, Демирбай, Хак (Кадержабек, 46), Крамарич, Ут.
"Регенсбург" – "Хайденхайм" - 2:5 (1:2)
Голы: Тиль, 30 - 0:1, Глатцель, 32 - 0:2, Нитфельд, 45 - 1:2, Тиль, 50 - 1:3, Грюттнер, 54 - 2:3, Пуш, 55 - 2:4, Глатцель, 82 - 2:5
"Регенсбург": Пентке, Заллер, Нахрайнер, Гимбер (Нандзик, 66), Кнолль, Лайс, Гайпль (Хоффманн, 71), Меес (Фрайс, 81), Адамян, Грюттнер, Нитфельд.
"Хайденхайм": Мюллер, Грисбек, Беерманн, Виттек, Пуш, Шнаттерер, Файк (Тойеркауф, 85), Титш-Риверо, Тиль (Скарке, 88), Глатцель, Штраусс (Филп, 81).
Удаление: Пуш (64).
"Фрайбург" – "Динамо" Дрезден - 3:1 (0:0)
Голы: Бенателли, 48 - 0:1, Петерсен, 50 - 1:1, Шустер, 61 - 2:1, Хаберер, 81 - 3:1
"Фрайбург": Гикевич, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Кох, Франтц, Шустер, Хефлер, Террацино (Хаберер, 55), Нидерлехнер (Раве, 78), Петерсен (Кат, 72).
"Динамо" Дрезден: Швэбе, Мюллер, Хайзе, Кройцер, Баллас, Бенателли (Млапа, 82), Конрад, Аосман (Хауптманн, 71), Хорват (Дульевич, 78), Резер, Берко.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Герта
|9
|10
|12
|Майнц 05
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2