"Вердер" – "Гамбург" - 1:0 (обзор)

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"Вердер" – "Гамбург" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура немецкой Бундеслиги между "Вердером" и "Гамбургом".

Не пропустите: "Вердер" минимально победил "Гамбург" благодаря автоголу в конце матча. | http://soccernews.ru

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5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
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