"Вердер" – "Ганновер" - 4:0 (обзор)

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"Вердер" – "Ганновер" - 4:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 12-го тура чемпионата Германии между "Вердером" и "Ганновером" (4:0).

Видео: "Вердер" – "Ганновер".

 

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2 Шальке 12 23
3 РБ Лейпциг 12 23
4 Боруссия Менхенгладбах 12 21
5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 12 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 12 10
16 Вердер Бремен 12 8
17 Фрайбург 12 8
18 Кельн 12 2
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