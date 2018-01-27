"Вердер" – "Герта" - 0:0 (обзор)

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"Вердер" – "Герта" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура немецкой Бундеслиги между "Вердером" и "Гертой". 

Не пропустите: "Вердер" и "Герта" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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2 Шальке 20 34
3 Айнтрахт Франкфурт 20 33
4 РБ Лейпциг 20 32
5 Боруссия Дортмунд 20 31
6 Байер Леверкузен 19 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 19 20
14 Майнц 05 19 20
15 Штутгарт 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
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