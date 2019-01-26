"Вердер" и "Айнтрахт" поделили очки в 19-м туре Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" на своём поле расписал мировую с "Айнтрахтом" из Франкфурта. В составе хозяев отличились Максимилиан Эггештайн и Мартин Харник, за гостей забивали Анте Ребич и Себастьен Аллер.

"Вердер" – "Айнтрахт" - 2:2

Голы: Эггештайн, 27 - 1:0, Ребич, 35 - 1:1, Харник, 52 - 2:1, Аллер, 68 (пенальти) - 2:2.

"Вердер": Павленка, Лангкамп (Велькович, 37), Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Классен, Баргфреде, Эггештайн, Крузе, Харник (Сарджент, 69), Эггештайн (Писарро, 86).

"Айнтрахт": Трапп, Абраам (Русс, 67), Фалетт, да Кошта, де Гузман (Гачинович, 63), Костич, Роде (Штендера, 87), Хасебе, Ребич, Йович, Аллер.

Благодаря этому результату "Вердер" остался на 11-м месте в турнирной таблице первенства, а "Айнтрахт" поднялся на четвёртую строчку.

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