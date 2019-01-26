"Вердер" и "Айнтрахт" поделили очки в 19-м туре Бундеслиги

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"Вердер" и "Айнтрахт" поделили очки в 19-м туре Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" на своём поле расписал мировую с "Айнтрахтом" из Франкфурта. В составе хозяев отличились Максимилиан Эггештайн и Мартин Харник, за гостей забивали Анте Ребич и Себастьен Аллер.

"Вердер" – "Айнтрахт" - 2:2

Голы: Эггештайн, 27 - 1:0, Ребич, 35 - 1:1, Харник, 52 - 2:1, Аллер, 68 (пенальти) - 2:2.

"Вердер": Павленка, Лангкамп (Велькович, 37), Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Классен, Баргфреде, Эггештайн, Крузе, Харник (Сарджент, 69), Эггештайн (Писарро, 86).

"Айнтрахт": Трапп, Абраам (Русс, 67), Фалетт, да Кошта, де Гузман (Гачинович, 63), Костич, Роде (Штендера, 87), Хасебе, Ребич, Йович, Аллер.

Благодаря этому результату "Вердер" остался на 11-м месте в турнирной таблице первенства, а "Айнтрахт" поднялся на четвёртую строчку.

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3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 28
7 Герта Герта 19 28
8 Вольфсбург Вольфсбург 19 28
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 27
10 Майнц 05 Майнц 05 19 27
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 19 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 19 11
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