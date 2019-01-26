"Вердер" и "Айнтрахт" поделили очки в 19-м туре Бундеслиги
В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" на своём поле расписал мировую с "Айнтрахтом" из Франкфурта. В составе хозяев отличились Максимилиан Эггештайн и Мартин Харник, за гостей забивали Анте Ребич и Себастьен Аллер.
"Вердер" – "Айнтрахт" - 2:2
Голы: Эггештайн, 27 - 1:0, Ребич, 35 - 1:1, Харник, 52 - 2:1, Аллер, 68 (пенальти) - 2:2.
"Вердер": Павленка, Лангкамп (Велькович, 37), Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Классен, Баргфреде, Эггештайн, Крузе, Харник (Сарджент, 69), Эггештайн (Писарро, 86).
"Айнтрахт": Трапп, Абраам (Русс, 67), Фалетт, да Кошта, де Гузман (Гачинович, 63), Костич, Роде (Штендера, 87), Хасебе, Ребич, Йович, Аллер.
Благодаря этому результату "Вердер" остался на 11-м месте в турнирной таблице первенства, а "Айнтрахт" поднялся на четвёртую строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|3
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|18
|25
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11