"Вердер" и дортмундская "Боруссия" победителя не выявили

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"Вердер" и дортмундская "Боруссия" победителя не выявили

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией".

"Вердер" – "Боруссия" Д 1:1

Голы: Ройс, 19 - 0:1, Дилэйни, 45 - 1:1

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Лангкамп, Юнузович, Эггештайн, Дилэйни, Гондорф (Фридль, 89), Рашица (Эггештайн, 69), Крузе.

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Аканджи, Пишчек, Топрак, Санчо, Гетце, Ройс, Пулишич (Шюррле, 61), Филипп (Ярмоленко, 79), Вайгль.

Предупреждения: Пишчек (34), Юнузович (60), Папастатопулос (83). | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 32 55
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 32 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 32 38
13 Ганновер 96 32 36
14 Майнц 05 32 33
15 Фрайбург 32 33
16 Вольфсбург 32 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
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