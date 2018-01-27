"Вердер" и "Герта" победителя не выявили

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" принимал "Герту". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Вердер" – "Герта" - 0:0

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Кайнц, 72), Дилэйни, Юнузович (Юханнссон, 88), Гондорф (Бельфодиль, 80), Крузе.

"Герта": Крафт, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Лазаро, Шелбред, Майер, Лустенбергер (Торунарига, 22), Дуда (Лекки, 60), Зельке (Ибишевич, 67), Калу.

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