"Вердер" и "Герта" победителя не выявили

Теги вердер бременгерта

"Вердер" и "Герта" победителя не выявили

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" принимал "Герту". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Вердер" – "Герта" - 0:0

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Кайнц, 72), Дилэйни, Юнузович (Юханнссон, 88), Гондорф (Бельфодиль, 80), Крузе.

"Герта": Крафт, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Лазаро, Шелбред, Майер, Лустенбергер (Торунарига, 22), Дуда (Лекки, 60), Зельке (Ибишевич, 67), Калу.

Не пропустите: Зверь разбужен: "Бавария" отправила пять мячей в ворота "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Шальке 20 34
3 Айнтрахт Франкфурт 20 33
4 РБ Лейпциг 20 32
5 Боруссия Дортмунд 20 31
6 Байер Леверкузен 19 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 19 20
14 Майнц 05 19 20
15 Штутгарт 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов