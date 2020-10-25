"Вердер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в чемпионате Германии

"Вердер" и "Хоффенхайм" разошлись миром в матче 5-го тура чемпионата Германии.

"Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)

Голы: Эггештайн, 5 - 1:0, Гайгер, 22 - 1:1.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гросс (Мевальд, 71), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Биттенкурт, Эггештайн, Мбом, Фюллкруг (Осако, 37. Чонг, 87), Саджент.

"Хоффенхайм": Пентке, Фогт, Акпогума, Пош, Руди, Гайгер, Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 77), Даббур (Адамян, 77), Брун Ларсен (Клаусс, 59), Сков (Сессеньон, 86).

"Вердер" с 8 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги, "Хоффенхайм" располагается на 8 позиции.

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