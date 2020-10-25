"Вердер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в чемпионате Германии
"Вердер" и "Хоффенхайм" разошлись миром в матче 5-го тура чемпионата Германии.
"Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)
Голы: Эггештайн, 5 - 1:0, Гайгер, 22 - 1:1.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гросс (Мевальд, 71), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Биттенкурт, Эггештайн, Мбом, Фюллкруг (Осако, 37. Чонг, 87), Саджент.
"Хоффенхайм": Пентке, Фогт, Акпогума, Пош, Руди, Гайгер, Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 77), Даббур (Адамян, 77), Брун Ларсен (Клаусс, 59), Сков (Сессеньон, 86).
"Вердер" с 8 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги, "Хоффенхайм" располагается на 8 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20