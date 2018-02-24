"Вердер" минимально победил "Гамбург" благодаря автоголу в конце матча

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" на своём поле дожал "Гамбург". Бременская команда заработала три очка благодаря автоголу Рика ван Дронгелена на 86-й минуте матча.

"Вердер" – "Гамбург" - 1:0

Гол: ван Дронгелен, 86 (автогол) - 1:0.

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Гондорф, 90), Дилэйни, Юнузович (Юханнссон, 84), Кайнц (Бельфодиль, 73), Крузе.

"Гамбург": Матения, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Пападопулос, Джатта (Вуд, 77), Юнг (Арп, 90), Хунт, Уолас, Костич, Хан.

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