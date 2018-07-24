"Вердер" может арендовать игрока "Челси"

"Вердер" согласовал переход хорватского полузащитника "Челси" Марио Пашалича, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, немецкий клуб арендует футболиста на год, хотя ранее сообщалось о переходе хавбека в "Аталанту".

В прошлом сезоне 23-летний Пашалич выступал за "Спартак", провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2021 года.

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