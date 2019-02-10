"Вердер" на своем стадионе разгромил "Аугсбург"

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"Вердер" на своем стадионе разгромил "Аугсбург"

В рамках 21-го тура Бундеслиги "Аугсбург" крупно уступил "Вердеру". Теперь бременский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Аугсбург" остался на 15-м.

"Вердер" - "Аугсбург" 4:0

Голы: Рашица, 5 - 1:0, Эггештайн, 27 - 2:0, Рашица, 28 - 3:0, Мевальд, 83 - 4:0

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде, Классен, Рашица (Мевальд, 36), Эггештайн (Писарро, 77), Крузе (Сарджент, 88).

"Аугсбург": Кобель, Макс (Йенсен, 53), Оксфорд, Стафилидис, Шмид, Байер (Станич, 88), Моравек, Грегорич, Хедира, Чжи Дон Вон, Финнбогасон (Хан, 68).

Предупреждение: Байер (55).  

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