"Вердер" на своем стадионе разгромил "Аугсбург"
В рамках 21-го тура Бундеслиги "Аугсбург" крупно уступил "Вердеру". Теперь бременский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Аугсбург" остался на 15-м.
"Вердер" - "Аугсбург" 4:0
Голы: Рашица, 5 - 1:0, Эггештайн, 27 - 2:0, Рашица, 28 - 3:0, Мевальд, 83 - 4:0
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде, Классен, Рашица (Мевальд, 36), Эггештайн (Писарро, 77), Крузе (Сарджент, 88).
"Аугсбург": Кобель, Макс (Йенсен, 53), Оксфорд, Стафилидис, Шмид, Байер (Станич, 88), Моравек, Грегорич, Хедира, Чжи Дон Вон, Финнбогасон (Хан, 68).
Предупреждение: Байер (55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|23
|13
|Шальке
|21
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12