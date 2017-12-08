"Вердер" намерен купить хавбека "Рубина"

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"Вердер" намерен купить хавбека "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Максим Лестьенн попал в сферу интересов бременского "Вердера", сообщает Transfermarkt.de.

По информации ресурса, немецкий клуб хочет купить 25-летнего футболиста в январе. "Музыканты" готовы заплатить за бельгийца три миллиона евро.

"Рубин", в свою очередь, требует за Лестьенна 4,5 миллиона евро, хотя полтора года назад казанцы заплатили за него 10 миллионов.

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