"Вердер" не позволил "Айнтрахту" настичь дортмундскую "Боруссию" в турнирной таблице Бундеслиги

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"Вердер" не позволил "Айнтрахту" настичь дортмундскую "Боруссию" в турнирной таблице БундеслигиВ матче 28-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" в родных стенах обыграл "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

"Вердер" - "Айнтрахт" - 2:1

Голы: Юнузович, 28 - 1:0, Йович, 53 - 1:1, Абрахам, 79 - 2:1.

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Фридль, 25), Баргфреде, Эггештайн, Делэйни, Белфодил (Йоханссон, 75), Крузе, Юнузович (Лангкамп, 89).

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Русс (Фалетт, 76), Да Коста, Вольф, Де Гузман, Боатенг, Чендлер (Тавата, 65), Йович, Ребич (Фабиан, 39).

Напомним, вчера "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Боруссия Менхенгладбах 28 37
10 Аугсбург 28 36
11 Герта 28 36
12 Вердер Бремен 28 36
13 Ганновер 96 28 32
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 28 26
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
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