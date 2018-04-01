"Вердер" не позволил "Айнтрахту" настичь дортмундскую "Боруссию" в турнирной таблице Бундеслиги
В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" в родных стенах обыграл "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.
"Вердер" - "Айнтрахт" - 2:1
Голы: Юнузович, 28 - 1:0, Йович, 53 - 1:1, Абрахам, 79 - 2:1.
"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Фридль, 25), Баргфреде, Эггештайн, Делэйни, Белфодил (Йоханссон, 75), Крузе, Юнузович (Лангкамп, 89).
"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Русс (Фалетт, 76), Да Коста, Вольф, Де Гузман, Боатенг, Чендлер (Тавата, 65), Йович, Ребич (Фабиан, 39).
Напомним, вчера "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|69
|2
|Шальке
|28
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Штутгарт
|28
|38
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|37
|10
|Аугсбург
|28
|36
|11
|Герта
|28
|36
|12
|Вердер Бремен
|28
|36
|13
|Ганновер 96
|28
|32
|14
|Фрайбург
|28
|30
|15
|Вольфсбург
|28
|26
|16
|Майнц 05
|28
|26
|17
|Кельн
|28
|20
|18
|Гамбург
|28
|19