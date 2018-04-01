"Вердер" не позволил "Айнтрахту" настичь дортмундскую "Боруссию" в турнирной таблице Бундеслиги

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" в родных стенах обыграл "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

"Вердер" - "Айнтрахт" - 2:1

Голы: Юнузович, 28 - 1:0, Йович, 53 - 1:1, Абрахам, 79 - 2:1.

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Фридль, 25), Баргфреде, Эггештайн, Делэйни, Белфодил (Йоханссон, 75), Крузе, Юнузович (Лангкамп, 89).

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Русс (Фалетт, 76), Да Коста, Вольф, Де Гузман, Боатенг, Чендлер (Тавата, 65), Йович, Ребич (Фабиан, 39).

Напомним, вчера "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru