"Вердер" объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Таит Чонг перешел в бременский "Вердер", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Вердер" арендовал футболиста до лета 2021 года. В немецком клубе хавбек получил футболку с 22-м номером.

20-летний Чонг явлется воспитанником "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев он провел 16 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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