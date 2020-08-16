"Вердер" объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед"
Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Таит Чонг перешел в бременский "Вердер", сообщает официальный сайт немецкого клуба.
"Вердер" арендовал футболиста до лета 2021 года. В немецком клубе хавбек получил футболку с 22-м номером.
20-летний Чонг явлется воспитанником "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев он провел 16 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18