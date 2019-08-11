"Вердер" объявил о переходе защитника дортмундской "Боруссии"

Теги вердер бременборуссия дортмундэмер топрактрансферы

"Вердер" объявил о переходе защитника дортмундской "Боруссии"

Турецкий защитник дортмундской "Боруссии" Омер Топрак перешел в "Вердер", сообщает официальный сайт клуба.

Бременский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа. 

30-летний Топрак выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за дортмундский клуб 51 матч во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт со "шмелями" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Бавария" отказалась от трансфера Сане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром

ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов