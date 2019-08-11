"Вердер" объявил о переходе защитника дортмундской "Боруссии"

Турецкий защитник дортмундской "Боруссии" Омер Топрак перешел в "Вердер", сообщает официальный сайт клуба.

Бременский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

30-летний Топрак выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за дортмундский клуб 51 матч во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт со "шмелями" действует до лета 2021 года.

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