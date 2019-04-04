"Вердер" обыграл "Шальке" и пробился в полуфинал Кубка Германии
"Вердер" обыграл в гостевом матче "Шальке" в 1/4 финала Кубка Германии.
Ранее в полуфинал Кубка прошли "Гамбург", "Бавария" и "РБ Лейпциг".
"Шальке" - "Вердер" - 0:2 (0:0)
Голы: Рашица, 65 - 0:1, Классен, 72 - 0:2.
"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Руди, Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Бужеллаб (Ут, 68), Бургшталлер (Кутуджу, 83), Эмболо (Коноплянка, 59).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Лангкамп, 84), Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин, Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Мевальд, 74), Рашица (Харник, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14