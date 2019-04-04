"Вердер" обыграл "Шальке" и пробился в полуфинал Кубка Германии

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"Вердер" обыграл "Шальке" и пробился в полуфинал Кубка Германии

"Вердер" обыграл в гостевом матче "Шальке" в 1/4 финала Кубка Германии. 

Ранее в полуфинал Кубка прошли "Гамбург""Бавария" и "РБ Лейпциг".

"Шальке" - "Вердер" - 0:2 (0:0)

Голы: Рашица, 65 - 0:1, Классен, 72 - 0:2.

"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Руди, Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Бужеллаб (Ут, 68), Бургшталлер (Кутуджу, 83), Эмболо (Коноплянка, 59).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Лангкамп, 84), Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин, Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Мевальд, 74), Рашица (Харник, 88).

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