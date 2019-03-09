"Вердер" обыграл "Шальке" в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги
"Вердер" переиграл "Шальке-04" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вердер" - "Шальке" - 4:2 (1:1)
Голы: Эмболо, 26 - 0:1, Рашица, 31 - 1:1, Крузе, 51 - с пенальти - 2:1, Рашица, 73 - 3:1, Эмболо, 85 - 3:2, Харник, 90+4 - 4:2.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде, Классен, М.Эггештайн, Писарро (Харник, 67), Крузе (Мевальд, 90+1), Рашица (Бартельс, 84).
"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Калиджури (Сане, 87), Очипка, Стамбули, Бенталеб (Кутуджу, 75), Маккенни, Бургшталлер, Эмболо, Скрцибски (Матондо, 79)
"Вердер" занимает 8 строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в активе 36 баллов. "Шальке" с 23 набранными очками занимает 14-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13