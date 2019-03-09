"Вердер" обыграл "Шальке" в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги

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"Вердер" обыграл "Шальке" в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги

"Вердер" переиграл "Шальке-04" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вердер" - "Шальке" - 4:2 (1:1)

Голы: Эмболо, 26 - 0:1, Рашица, 31 - 1:1, Крузе, 51 - с пенальти - 2:1, Рашица, 73 - 3:1,  Эмболо, 85 - 3:2, Харник, 90+4 - 4:2.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде, Классен, М.Эггештайн, Писарро (Харник, 67), Крузе (Мевальд, 90+1), Рашица (Бартельс, 84).

"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Калиджури (Сане, 87), Очипка, Стамбули, Бенталеб (Кутуджу, 75), Маккенни, Бургшталлер, Эмболо, Скрцибски (Матондо, 79)

"Вердер" занимает 8 строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в активе 36 баллов. "Шальке" с 23 набранными очками занимает 14-е место.

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Комментарии

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