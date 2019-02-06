"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии

"Боруссия" в домашнем матче проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии.

В составе победителей голами отметились: Милот Рашица, Клаудио Писарро и Мартин Харник. В составе "Боруссии" забили: Марко Ройс, Кристиан Пулишич и Ашраф Хакими.

"Боруссия Д" - "Вердер" - 3:3 д.в.

Пенальти - 2:4

Голы: Рашица, 5 - 0:1, Ройс, 45+3 - 1:1, Пулишич, 105 - 2:1, Писарро, 108 - 2:2, Хакими, 113 - 3:2, Харник, 119 - 3:3.

"Боруссия Д": Эльшлегель, Емер Топрак, Рафаэл Геррейру (Брун Ларсен, 90), Диалло, Хакими, Витсель, Ройс (Пако Алькасер, 46), Дилэйни (Дахуд, 103), Гетце (Филипп, 90), Вайгль, Пулишич.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие (Й.Эггештайн, 114), Аугустинссон, Нури Шахин (Мевальд, 76), Баргфреде (Писарро, 90), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Рашица (Харник, 66).

"Вердер" прошел в 1/4 финала Кубка Германии, а дортмундская "Боруссия" вылетела из турнира.

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