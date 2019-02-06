"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии

Теги вердер бременборуссия дортмунд

"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии

"Боруссия" в домашнем матче проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии.

В составе победителей голами отметились: Милот Рашица, Клаудио Писарро и Мартин Харник. В составе "Боруссии" забили: Марко Ройс, Кристиан Пулишич и Ашраф Хакими.

"Боруссия Д" - "Вердер" - 3:3 д.в. 

 Пенальти - 2:4

Голы: Рашица, 5 - 0:1, Ройс, 45+3 - 1:1, Пулишич, 105 - 2:1, Писарро, 108 - 2:2, Хакими, 113 - 3:2, Харник, 119 - 3:3.

"Боруссия Д": Эльшлегель, Емер Топрак, Рафаэл Геррейру (Брун Ларсен, 90), Диалло, Хакими, Витсель, Ройс (Пако Алькасер, 46), Дилэйни (Дахуд, 103), Гетце (Филипп, 90), Вайгль, Пулишич.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие (Й.Эггештайн, 114), Аугустинссон, Нури Шахин (Мевальд, 76), Баргфреде (Писарро, 90), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Рашица (Харник, 66).

"Вердер" прошел в 1/4 финала Кубка Германии, а дортмундская "Боруссия" вылетела из турнира.

Не пропустите: "Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 февраля

Главные новости дня: 5 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
6 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 30
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 20 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фрайбург Фрайбург 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов