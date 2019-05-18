"Вердер" продлил контракт с 40-летним Писарро
"Вердер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Клаудио Писарро.
Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. Легендарному перуанцу в октябре исполнится 41 год.
В текущем сезоне ветеран забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
Писарро вернулся в "Вердер" в 2018 году. До этого он трижды защищал цвета бременцев в период с 1999 по 2001, с 2008 по 2012 и с 2015 по 2017 год.
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