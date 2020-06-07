"Вердер" проиграл "Вольфсбургу" и остался в зоне вылета

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"Вердер" проиграл "Вольфсбургу" и остался в зоне вылета

В матче 30-го тура чемпионата Германии бременский "Вердер" на своем поле проиграл "Вольфсбургу" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Ваут Вегорст.

Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вердер" по-прежнему находится в зоне вылета.

"Вердер" – "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Вегорст, 82 - 0:1

"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Фогт, Эггештайн, Классен (Вольтемаде, 85), Баргфреде (Бартельс, 61), Мойсандер, Сарджент (Битенкур, 76), Осако (Зельке, 86).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Понграчич, Мбабу, Руссийон (Тиссеран, 89), Шлагер (Герхардт, 83), Арнольд (Гилавоги, 88), Брекало, Жоао Виктор (Клаус, 64), Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 64).

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