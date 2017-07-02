"Вердер" расстался с Писарро

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"Вердер" расстался с Писарро

Спортивный директор "Вердера" Франк Бауманн заявил, что клуб не стал продлевать контракт с перуанским нападающим Клаудио Писарро.

"Мы сказали Клаудио, что не продлим с ним контракт еще в мае. Такое решение было принято из-за высокой конкуренции и большого количества молодых талантов. Клаудио это легенда нашего клуба. Он заслужил прощальный матч. Это исключительная честь", - приводит слова Бауманна официальный сайт клуба.

38-летний Писарро выступал за "Вердер" с 1999 по 2001 годы, с 2008 по 2012 годы, а также с 2015 по 2017 годы, провел за клуб 271 матч и забил 143 гола.

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