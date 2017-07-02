"Вердер" расстался с Писарро
Спортивный директор "Вердера" Франк Бауманн заявил, что клуб не стал продлевать контракт с перуанским нападающим Клаудио Писарро.
"Мы сказали Клаудио, что не продлим с ним контракт еще в мае. Такое решение было принято из-за высокой конкуренции и большого количества молодых талантов. Клаудио это легенда нашего клуба. Он заслужил прощальный матч. Это исключительная честь", - приводит слова Бауманна официальный сайт клуба.
38-летний Писарро выступал за "Вердер" с 1999 по 2001 годы, с 2008 по 2012 годы, а также с 2015 по 2017 годы, провел за клуб 271 матч и забил 143 гола.
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|Команда
|М
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|Бавария Мюнхен
|34
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|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25