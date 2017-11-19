"Вердер" разгромил "Ганновер", Крузе сделал хет-трик

В матче 12-го тура чемпионата Германии "Вердер" с крупным счетом победил "Ганновер". Хет-триком отметился Макс Крузе, еще один мяч на счету Фина Бартельса. Благодаря этой победе "Вердер" поднялся на 16 место в Бундеслиге, "Ганновер" остался на восьмой позиции.

"Вердер" – "Ганновер" - 4:0 (1:0)

Голы: Бартельс, 39 - 1:0, Крузе, 55 - 2:0, Крузе, 59 - 3:0, Крузе, 78 - 4:0

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Дилэйни, Баргфреде (Гондорф, 71), Бартельс, Эггештайн, Юнузович (Бельфодиль, 82), Крузе (Кайнц, 88).

"Ганновер": Эссер, Хюбнер, Альборноз, Зорг, Сане, Майер (Бебу, 58), Швеглер, Бакалож, Клаус, Харник (Шмидебах, 74), Жонатас (Фюллькруг, 74)

Не пропустите: "Шальке" обыгрывает "Гамбург" и выходит на второе место в Бундеслиге. http://soccernews.ru