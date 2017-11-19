"Вердер" разгромил "Ганновер", Крузе сделал хет-трик
В матче 12-го тура чемпионата Германии "Вердер" с крупным счетом победил "Ганновер". Хет-триком отметился Макс Крузе, еще один мяч на счету Фина Бартельса. Благодаря этой победе "Вердер" поднялся на 16 место в Бундеслиге, "Ганновер" остался на восьмой позиции.
"Вердер" – "Ганновер" - 4:0 (1:0)
Голы: Бартельс, 39 - 1:0, Крузе, 55 - 2:0, Крузе, 59 - 3:0, Крузе, 78 - 4:0
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Дилэйни, Баргфреде (Гондорф, 71), Бартельс, Эггештайн, Юнузович (Бельфодиль, 82), Крузе (Кайнц, 88).
"Ганновер": Эссер, Хюбнер, Альборноз, Зорг, Сане, Майер (Бебу, 58), Швеглер, Бакалож, Клаус, Харник (Шмидебах, 74), Жонатас (Фюллькруг, 74)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|12
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
|2