"Вердер" разгромил "Ганновер", Крузе сделал хет-трик

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"Вердер" разгромил "Ганновер", Крузе сделал хет-трик

В матче 12-го тура чемпионата Германии "Вердер" с крупным счетом победил "Ганновер". Хет-триком отметился Макс Крузе, еще один мяч на счету Фина Бартельса. Благодаря этой победе "Вердер" поднялся на 16 место в Бундеслиге, "Ганновер" остался на восьмой позиции. 

"Вердер" – "Ганновер" - 4:0 (1:0)
Голы: Бартельс, 39 - 1:0, Крузе, 55 - 2:0, Крузе, 59 - 3:0, Крузе, 78 - 4:0

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Дилэйни, Баргфреде (Гондорф, 71), Бартельс, Эггештайн, Юнузович (Бельфодиль, 82), Крузе (Кайнц, 88).

"Ганновер": Эссер, Хюбнер, Альборноз, Зорг, Сане, Майер (Бебу, 58), Швеглер, Бакалож, Клаус, Харник (Шмидебах, 74), Жонатас (Фюллькруг, 74)

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