"Вердер" разошелся миром с "РБ Лейпциг"

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"Вердер" разошелся миром с "РБ Лейпциг"В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" на родном поле сыграл вничью с "РБ Лейпциг".

"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 1:1

Голы: Мойсандер, 28 - 1:0, Лукман, 50 - 1:1.

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль, Эггештайн (Каинц, 90), Баргфреде, Делэйни, Юнузович (Гондорф, 79), Крузе, Рашика (Белфодил, 62).

"РБ Лейпциг": Гуляси, Ильзанкер, Орбан, Конате, Демме, Кайзер (Лукман, 46), Кампль (Кейта, 76), Форсберг, Бернардо, Вернер, Поульсен.

Напомним, ранее "Шальке" обыграл дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru

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