"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором бременский "Вердер" дома сыграл вничью с "РБ Лейпциг".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Байер Леверкузен
|30
|51
|4
|Боруссия Дортмунд
|30
|51
|5
|РБ Лейпциг
|30
|47
|6
|Хоффенхайм
|30
|46
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|30
|37
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Фрайбург
|29
|30
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21