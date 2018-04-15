"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (обзор)

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"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором бременский "Вердер" дома сыграл вничью с "РБ Лейпциг".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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