"Вердер" решил пока не увольнять главного тренера
Фото: Твиттер @werderbremen
Матч 1/2 финала Кубка Германии против "РБ Лейпциг" должен был стать последним для Флориана Кохфельдта на посту наставника "Вердера", но руководство клуба передумало.
Боссам понравилось, как команда боролась до последних секунд за попадание в финал турнира и решило предоставить главному тренеру шанс.
Директор "музыкантов" Франк Бауманн, после драматической концовки встречи, официально заявил, что Кохфельдт продолжит работу.
"Флориан остается в команде. Перед нами стоит задача сохранить место в Бундеслиге, и я уверен, что он сможет это сделать", – цитирует Бауманна Kicker.
"Вердер" располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата Германии и лишь на одно очко оторвались от зоны плей-офф на вылет.
Читать также: "РБ Лейпциг" на последней минуте дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал Кубка Германии | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 апреля
-
"Вердер" решил пока не увольнять главного тренера
-
"Манчестер Сити" подписал 18-летнего аргентинского вингера
-
Гетце пояснил, почему отказался перейти в "Ливерпуль" из "Баварии"
-
Зинедин Зидан пожаловался на большое количество травм в "Реале"
-
"Рома" уволит Фонсеку
-
"РБ Лейпциг" на последней минуте дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал Кубка Германии
-
"Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон"
-
"Сельта" дома обыграла "Леванте"
-
Стало известно, как Марсело попадет в Лондон на матч с "Челси"
-
Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с Мбаппе
-
"Ньюкасл" не хочет продавать Сен-Максимена
-
Видаль не захотел переходить в Марсель
-
Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону"
-
"Фиорентина" назвала цену за Влаховича
-
Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла Лиге
-
Московское "Динамо" назвало лучшего игрока апреля
-
Де Лигт назвал цели "Ювентуса" на остаток сезона
-
Бруну Фернандеш пошутил о разгроме "Ромы"
-
РФС и сборная России поддержали УЕФА и ФИФА в бойкоте соцсетей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20