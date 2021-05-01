"Вердер" решил пока не увольнять главного тренера

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Матч 1/2 финала Кубка Германии против "РБ Лейпциг" должен был стать последним для Флориана Кохфельдта на посту наставника "Вердера", но руководство клуба передумало.

Боссам понравилось, как команда боролась до последних секунд за попадание в финал турнира и решило предоставить главному тренеру шанс.

Директор "музыкантов" Франк Бауманн, после драматической концовки встречи, официально заявил, что Кохфельдт продолжит работу.

"Флориан остается в команде. Перед нами стоит задача сохранить место в Бундеслиге, и я уверен, что он сможет это сделать", – цитирует Бауманна Kicker.

"Вердер" располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата Германии и лишь на одно очко оторвались от зоны плей-офф на вылет.