"Вердер" согласовал переход чешского вратаря

Вратарь "Славии" Иржи Павленка перейдет в "Вердер", сообщает официальный твиттер клуба.

Клубы обо всем договорились. Для завершения трансфера голкиперу осталось пройти медицинское обследование в немецком клубе.

25-летний Павленка выступал за "Славию" с 2016 года, провел за клуб 36 матчей. Сыграл 5 поединков за молодежную сборную Чехии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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