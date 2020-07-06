"Вердер" сохранил место в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола
В ответном переходном матче за место в Бундеслиге "Вердер" в гостях сыграл вничью с "Хайденхаймом" и избежал вылета из элиты благодаря правилу выездного гола.
"Вердер" повел в счете на 3-й минуте благодаря автоголу Тойеркауфа. "Хайденхайм" сумел отыграться на 85-й минуте, отличился Кляйндинст. В компенсированное время команды обменялись голами. Сначала гостей вывел вперед Аугустинссон, а затем равновесие восстановил Кляйндинст. Впрочем, ничья оказалась для "Хайденхайма" равносильной поражению, так как в первом тайме команды сыграли вничью со счетом 0:0.
"Хайденхайм" – "Вердер" - 2:2 (0:1) - первый матч - 0:0
Голы: Тойеркауф, 3 (автогол) - 0:1, Кляйндинст, 85 - 1:1, Аугустинссон, 90+4 - 1:2, Кляйндинст, 90+7 - 2:2
"Хайденхайм": Мюллер, Ференбах, Буш (Мультауп, 78), Майнка, Грисбек, Дорш (Зесса, 67), Тойеркауф, Шнаттерер (Отто, 46), Ляйпертц (Мор, 68), Томалла (Шиммер, 46), Кляйндинст.
"Вердер": Павленка, Фогт, Фридль, Гебре Селассие, Аугустинссон, Эггештайн, Классен, Рашица (Фюллькруг, 80), Велькович (Лангкамп, 68), Сарджент (Гросс, 88), Осако (Бартельс, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20