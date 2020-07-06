"Вердер" сохранил место в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола

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"Вердер" сохранил место в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола

В ответном переходном матче за место в Бундеслиге "Вердер" в гостях сыграл вничью с "Хайденхаймом" и избежал вылета из элиты благодаря правилу выездного гола.

"Вердер" повел в счете на 3-й минуте благодаря автоголу Тойеркауфа. "Хайденхайм" сумел отыграться на 85-й минуте, отличился Кляйндинст. В компенсированное время команды обменялись голами. Сначала гостей вывел вперед Аугустинссон, а затем равновесие восстановил Кляйндинст. Впрочем, ничья оказалась для "Хайденхайма" равносильной поражению, так как в первом тайме команды сыграли вничью со счетом 0:0.

"Хайденхайм" – "Вердер" - 2:2 (0:1) - первый матч - 0:0
Голы: Тойеркауф, 3 (автогол) - 0:1, Кляйндинст, 85 - 1:1, Аугустинссон, 90+4 - 1:2, Кляйндинст, 90+7 - 2:2

"Хайденхайм": Мюллер, Ференбах, Буш (Мультауп, 78), Майнка, Грисбек, Дорш (Зесса, 67), Тойеркауф, Шнаттерер (Отто, 46), Ляйпертц (Мор, 68), Томалла (Шиммер, 46), Кляйндинст.

"Вердер": Павленка, Фогт, Фридль, Гебре Селассие, Аугустинссон, Эггештайн, Классен, Рашица (Фюллькруг, 80), Велькович (Лангкамп, 68), Сарджент (Гросс, 88), Осако (Бартельс, 68).

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