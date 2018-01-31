"Вердер" торгует Таски

Бременский "Вердер" все еще надеется подписать до закрытия текущего трансферного окна защитника московского "Спартака" Сердара Таски.

Так, по сведениям Bild, "красно-белые" готовы отпустить своего 30-летнего бека, получив взамен компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Однако данная сумма не устраивает "музыкантов", которые намерены добиться снижения цены на игрока, контракт которого с чемпионом России истекает уже следующим летом.

Напомним, "Ньюкасл" готов заплатить за форварда "Спартака" 20 миллионов евро. | soccernews.ru