"Вердер" торгует Таски

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"Вердер" торгует ТаскиБременский "Вердер" все еще надеется подписать до закрытия текущего трансферного окна защитника московского "Спартака" Сердара Таски.

Так, по сведениям Bild, "красно-белые" готовы отпустить своего 30-летнего бека, получив взамен компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Однако данная сумма не устраивает "музыкантов", которые намерены добиться снижения цены на игрока, контракт которого с чемпионом России истекает уже следующим летом.

Напомним, "Ньюкасл" готов заплатить за форварда "Спартака" 20 миллионов евро. | soccernews.ru

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