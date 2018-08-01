"Вердер" усилился греческим вратарём

Теги вердер бременноттингем форест

"Вердер" усилился греческим вратарём

"Вердер" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Ноттингем Форест" Стефаноса Капино.

Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. 24-летний грек заключил с бременским клубом контракт до 2020 года.

Стоит отметить, что Капино провёл в "Ноттингем Форест" всего полгода, сыграв 4 матча. Есть у него опыт и в Германии - там он выступал за "Майнц". 

Не пропустите: "Вердер" в четвертый раз подписал легенду клуба. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 46 99
2 Кардифф Сити 46 90
3 Фулхэм 46 88
4 Астон Вилла 46 83
5 Мидлсбро 46 76
6 Дерби Каунти 46 75
7 Престон Норт Энд 46 73
8 Миллуол 46 72
9 Брентфорд 46 69
10 Шеффилд Юнайтед 46 69
11 Бристоль Сити 46 67
12 Ипсвич Таун 46 60
13 Лидс Юнайтед 46 60
14 Норвич Сити 46 60
15 Шеффилд Уэнсдэй 46 57
16 Куинз Парк Рейнджерс 46 56
17 Ноттингем Форест 46 53
18 Халл Сити 46 49
19 Бирмингем Сити 46 46
20 Рединг 46 44
21 Болтон Уондерерс 46 43
22 Барнсли 46 41
23 Бертон Альбион 46 41
24 Сандерленд 46 37
Полная таблица

топ-5 тегов