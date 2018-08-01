"Вердер" усилился греческим вратарём
"Вердер" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Ноттингем Форест" Стефаноса Капино.
Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. 24-летний грек заключил с бременским клубом контракт до 2020 года.
Стоит отметить, что Капино провёл в "Ноттингем Форест" всего полгода, сыграв 4 матча. Есть у него опыт и в Германии - там он выступал за "Майнц".
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