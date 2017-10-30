"Вердер" уволил главного тренера

Главный тренер "Вердера" Александр Нури покидает свой пост, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство бременского клуба решило уволить 38-летнего специалиста из-за провального старта команды в этом сезоне.

Преемником Нури может стать кто-то из следующих тренеров: Бруно Лаббадиа, Рене Вайлер, Франк Кохфельдт, Маркус Вайнцирль и Томас Шааф. | http://soccernews.ru