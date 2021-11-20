"Вердер" уволил тренера за мошенничество

Фото твиттер "Вердера"

Бременский "Вердер" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Маркуса Анфанга.

Увольнение наставника и его помощника Флориана Юнге связано с мошенничеством, пишут немецкие СМИ.

Оба специалиста подозреваются в получении поддельных сертификатов о вакцинации. Прокуратура проводит расследование этого дела.

"Вердер" в текущем сезоне выступает во второй Бундеслиге и пока идёт на восьмом месте в турнирной таблице.

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