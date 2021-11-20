"Вердер" уволил тренера за мошенничество

Теги вердер бремен

"Вердер" уволил тренера за мошенничество

Фото твиттер "Вердера"

Бременский "Вердер" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Маркуса Анфанга.

Увольнение наставника и его помощника Флориана Юнге связано с мошенничеством, пишут немецкие СМИ.

Оба специалиста подозреваются в получении поддельных сертификатов о вакцинации. Прокуратура проводит расследование этого дела.

"Вердер" в текущем сезоне выступает во второй Бундеслиге и пока идёт на восьмом месте в турнирной таблице.

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