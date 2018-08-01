"Вердер" в четвертый раз подписал легенду клуба
"Вердер" объявил о переходе перуанского нападающего Клаудио Писарро, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом и достался бременскому клубу бесплатно. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года, после чего форвард намерен завершить карьеру.
Стоит отметить, что 39-летний перуанец перешел в "Вердер" уже в четвертый раз. Ранее он играл за клуб из Бремена с 1999 по 2001 годы, с 2008 по 2012 годы, а также с 2015 по 2017 годы, провел за клуб 271 матч и забил 144 гола. Также форвард выступал за "Депортиво Пескеру", "Альянцу", "Баварию", "Челси" и "Кельн". За сборную Перу сыграл 85 матчей и забил 20 мячей. Шестикратный чемпион Германии, чемпион Перу, шестикратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель межконтинентального кубка, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|10
|Герта
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|Фрайбург
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