"Вердер" в гостях уверенно обыграл "Шальке"

В матче 2-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле проиграл "Вердеру" со счетом 1:3. Победу бременскому клубу принес хет-трик Николаса Фюллькруга. В составе хозяев отличился Марк Ут.

Благодаря победе "Вердер" вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" остался на последней, 18-й позиции.

"Шальке" Гельзенкирхен - "Вердер" Бремен - 1:3 (0:2)

Голы: Фюллькруг, 22 - 0:1, Фюллькруг, 37 - 0:2, Фюллькруг, 59 (с пенальти) - 0:3, Ут, 90+2 - 1:3

"Шальке": Фэрманн, Стамбули (Сане, 46), Кабак, Очипка, Бужеляб, Руди, Бенталеб, Маскарель, Раман (Ибишевич, 46), Пасиенсия, Ут.

"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Велькович, Гебре Селассие, Фридль, Мбом, Битенкур (Эггештайн, 68), Эггештайн, Классен, Сарджент, Фюллькруг (Зельке, 68).

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