"Вердер" в гостях уверенно обыграл "Шальке"
В матче 2-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле проиграл "Вердеру" со счетом 1:3. Победу бременскому клубу принес хет-трик Николаса Фюллькруга. В составе хозяев отличился Марк Ут.
Благодаря победе "Вердер" вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" остался на последней, 18-й позиции.
"Шальке" Гельзенкирхен - "Вердер" Бремен - 1:3 (0:2)
Голы: Фюллькруг, 22 - 0:1, Фюллькруг, 37 - 0:2, Фюллькруг, 59 (с пенальти) - 0:3, Ут, 90+2 - 1:3
"Шальке": Фэрманн, Стамбули (Сане, 46), Кабак, Очипка, Бужеляб, Руди, Бенталеб, Маскарель, Раман (Ибишевич, 46), Пасиенсия, Ут.
"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Велькович, Гебре Селассие, Фридль, Мбом, Битенкур (Эггештайн, 68), Эггештайн, Классен, Сарджент, Фюллькруг (Зельке, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20