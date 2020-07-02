"Вердер" в переходном матче сыграл вничью с "Хайденхаймом"

В первой переходной игре за право выступать в Бундеслиге "Вердер" сыграл вничью с "Хайденхаймом".

Ответный матч запланирован на 6 июля.

"Вердер" - "Хайденхайм" 0:0

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон, 77), Эггештайн, Баргфреде (Гросс, 65), Классен (Битенкур, 65), Рашица, Осако (Сарджент, 84), Фюллькруг (Бартельс, 65).

"Хайденхайм": Мюллер, Майнка, Беерманн, Буш, Грисбек, Зесса (Кершбаумер, 59), Тойеркауф (Ференбах, 83), Дорш, Мультауп (Шнаттерер, 69), Кляйндинст, Томалла (Отто, 69).

Удаление: Мойсандер (87).

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