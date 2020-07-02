"Вердер" в переходном матче сыграл вничью с "Хайденхаймом"
В первой переходной игре за право выступать в Бундеслиге "Вердер" сыграл вничью с "Хайденхаймом".
Ответный матч запланирован на 6 июля.
"Вердер" - "Хайденхайм" 0:0
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон, 77), Эггештайн, Баргфреде (Гросс, 65), Классен (Битенкур, 65), Рашица, Осако (Сарджент, 84), Фюллькруг (Бартельс, 65).
"Хайденхайм": Мюллер, Майнка, Беерманн, Буш, Грисбек, Зесса (Кершбаумер, 59), Тойеркауф (Ференбах, 83), Дорш, Мультауп (Шнаттерер, 69), Кляйндинст, Томалла (Отто, 69).
Удаление: Мойсандер (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20