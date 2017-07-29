"Вердер" – "Вест Хэм" - 2:2, "Вулверхэмптон" – "Лестер" - 1:0 (обзоры)

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"Вердер" – "Вест Хэм" - 2:2, "Вулверхэмптон" – "Лестер" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей.

"Вердер" – "Вест Хэм" - 2:2

"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 1:0

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2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
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