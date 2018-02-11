"Вердер" – "Вольфсбург" - 3:1 (обзор)

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"Вердер" – "Вольфсбург" - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 22-го тура чемпионата Германии между "Вердером" и "Вольфсбургом" (3:1).

Видео: "Вердер" – "Вольфсбург".

Не пропустите: Дубль Кайнца принес победу "Вердеру" над "Вольфсбургом". | http://soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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