"Вердер" впервые в истории не сумел победить в 10 матчах чемпионата Германии подряд

Теги вердер бремен

"Вердер" впервые в истории не сумел победить в 10 матчах чемпионата Германии подряд
В матче 10-го тура чемпионата Германии "Вердер" на своем поле проиграл "Аугсбургу".

В этом сезоне бременский клуб еще ни разу не сумел победить - пять ничьих и пять поражений.

Стоит отметить, что "Вердер" впервые в истории не сумел победить в 10 матчах чемпионата Германии подряд.

После этого матча "Вердер" занимает 19 место в Бундеслиге.

Не пропустите: "Аугсбург" на выезде разгромил "Вердер". | http://soccernews.ru

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