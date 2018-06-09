Верди близок к переходу в "Наполи"

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Верди близок к переходу в "Наполи"

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди близок к переходу в "Наполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а 25-летний футболист заключит с неаполитанцами пятилетний контракт.

Ожидается, что в начале следующей недели Верди прибудет в расположение "Наполи", где пройдёт медобследование и подпишет соглашение.

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